亞冠盃︱傑志明晚終極戰鬥大阪櫻花 誓爭勝晉級創歷史（附晉級機會表） (22:19)

傑志vs.大阪櫻花 now633台 周五晚上18：00直播

傑志現於J組5戰得10分，提早一輪鎖定小組前二，在東亞區5組內爭逐成為3隊最佳次名形勢上，由於F組的泰超球隊巴吞聯今晚憑完場前的入球，以1：0擊敗菲律賓球隊卡雅，在最佳次名以2分超越傑志，加上緊隨I組的FC大邱仍有兩輪賽事，傑志即使打和櫻花，晉級機會亦不大，只能從這支上季日職殿軍身上全取3分，才有望創造歷史成首支香港球隊闖亞冠淘汰賽。

傑志首循環憑老將射手丹恩奴域的入球一度領先，但下半場3分鐘內兩度失手反負1：2。頭4場都踢足的主力中堅艾里奧上仗更拉傷大腿肌肉要退下火線，今仗很大機會缺陣。此外，有別此前5仗，明晚一戰改在香港時間傍晚6時舉行，主教練朱志光稱，在泰國早場或夜戰天氣攝氏相差10度以上，預期球員會較過去數仗踢得更辛苦，需小心留放體力：「球員有疲態，但來到最後一戰已無選擇，對手是日職球隊，要擊敗對方是不會有難度不大的答案，一切都是取決球員比賽鬥志及臨場應變，其他事已無得強求，但上場（對泰港）球員消耗了不少體力，今仗或要踢得更謹慎點。」

傑志由出發前以爭分為目標，如今5戰3勝1和得10分，鬥到最後一輪仍有出線希望，朱志光早前稱成績已超預期：「我和這班大部分球員在傑志合作了很多年，很多事彼此都很了解不用多說。從上場也可見，雖然未能取勝，但有不少攻勢，球隊士氣是未受影響。」

傑志隊長黃洋也稱會視之如決賽：「很高興去到最後一場仍保持出線希望。無疑實力上我們或有所不及對手，但我對球隊仍然有信心，亦相信爭勝心會較今仗對手強。」

傑志亞冠晉級機會

情况一：淨勝兩球或以上 → 首名出線

情况二：贏1球，即1：0或2：1等 → 次名出線

情况三：打和或落敗 → 視乎東亞區其餘4組成績爭3隊最佳次名，數字上很大機會無緣晉級

亞冠最佳次名形勢

球隊 組別 賽 勝 和 負 得失 分

1.巴吞聯（泰國） F 5 4 0 1 +6 12

2.浦項制鐵（韓國） G 6 3 2 1 +4 11

3.傑志（香港） J 5 3 1 1 +3 10

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4.FC大邱（韓國） I 4 3 0 1 +14 9

5.大阪飛腳（日本） H 5 2 3 0 +9 9

註：積分截至今晚10時；最終頭3隊最佳次名晉級

相關賽程

6月9日（五）

凌晨00：00 I組：FC大邱vs.川崎前鋒

晚上18：00 J組：傑志vs.大阪櫻花

6月10日（六）

晚上22：00 H組：全北汽車vs.大阪飛腳

6月11日（日）

晚上20：00 I組：聯城vs.FC大邱

晚上22：00 F組：巴吞聯vs.蔚山現代

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