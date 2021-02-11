歐國盃4強｜英格蘭淘汰丹麥 1966年世盃後首闖大賽決賽 與意大利爭冠 (06:01)

於溫布萊主場出戰的英格蘭隊，於30分鐘先失守，被丹麥隊鋒將丹斯加特一記罰球射破門將比克福特十指關，亦是「三獅」在今屆歐國盃5場不失後首個失球。其後逐漸站穩陣腳的英軍，9分鐘後藉翼鋒布卡約沙卡右路傳中，丹麥隊中堅卡積亞情急解圍下擺烏龍，雙方半場踢成1：1。

換邊後英軍雖主導賽事，惟多次攻門均被對方門將卡斯柏舒米高化險為夷，最終雙方法定時間維持1：1需踢加時。惟人腳較佳的英軍，在雙方換入多名後備下實力差距更明顯，並於加時上半場初段由史達寧憑速度殺入禁區博得12碼，由哈利卡尼操刀的12碼雖被舒米高撲出，但他及時上前補射入網，於104分鐘為球隊反超前，其後丹麥隊攻力疲弱下，最終英軍以2：1險勝，首次在歐國盃殺入決賽，亦是球隊自1966年世界盃奪冠後，史上第2次躋身國際大賽決賽。

「三獅」將於香港時間下周一凌晨3時，與意大利隊在決賽爭冠。

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