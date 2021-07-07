歐國盃｜英格蘭力爭55年來首闖決賽 舒米高信三獅受壓有利丹麥爆冷 (23:09)

英格蘭vs.丹麥 now616/618台 周四凌晨03：00直播

英格蘭隊自1966年首奪世界盃冠軍後，最佳成績是1990、2018年世盃，以及1996年歐國盃打入4強，他們已被看好今仗能挫被指是4強最弱的丹麥隊，連首相約翰遜都在Twitter寫道：「就是今天。加油英格蘭隊！」但丹麥隊教練賀文特不敢苟同：「英格蘭隊當然壓力很大，我們會好好地利用它。我否定比賽的勝負取決於足球專家的意見，而是場上見真章。我們已證明難以被擊敗，只有特別出色的球隊才辦到。這支球隊是充滿信心和勇氣，而且十分冷靜。」

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舒米高甚至說：「老實說，我認為丹麥隊是勝出熱門球隊。首先，我們現在世界排名十大，近年都能出席所有國際大賽決賽周。或者丹麥只是小國，但足球地位卻是另一回事。我們明白可與任何球隊周旋。」67歲丹麥隊前帥夏利迪則表示，此役勝負關鍵在於英軍翼衛基爾獲加、勞基梳爾、丹麥隊的米希利、贊斯拿臣或丹尼爾華斯的表現，至於英軍的迪格蘭賴斯，以及丹麥隊球員賀積查治在中場的對抗亦十分重要。

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