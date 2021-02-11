亞協︱東南亞3分組賽取消 淘汰賽主辦地區抽籤延期 理文有望直入跨區決賽 (19:03)

亞洲足協（AFC）今日（7日）公布，亞協盃東南亞賽區共3組分組賽因無地區承辦，需要取消，原定今午舉行的跨區4強主辦地區抽籤，要延期至下月4日。由於南亞區賽事亦舉行成疑，在東亞區先出線的港超球隊理文，有機會自動晉級暫定10月20日的跨區決賽，屆時只要擊敗中亞區冠軍，便會在11月5日與西亞冠軍爭標。
AFC稱現正努力落實亞協D組的主辦地區，印度、孟加拉及馬爾代夫球隊所屬的分組賽倘能在下月舉行，仍有望決出南亞區冠軍，這支冠軍原本連同中亞區冠軍及東亞區冠軍理文，在9月底合演跨區4強，但AFC未交待賽制。至於中亞區冠軍一席，AFC確定將於下月25日由烏茲別克球隊Nasaf及土庫曼球隊Ahal爭奪。
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亞冠方面，港超冠軍傑志昨晚在J組分組賽1：1逼和泰超季軍泰港，主教練朱志光及後衛唐建文均表示，雙方都想全取3分，各有不少反擊機會，僅未能多入一球奠勝，但相信傑志仍有力爭出線。傑志後日面對暫列J組榜首的大阪櫻花，如以兩球或以上差距勝出，便可後上首名晉級，否則需視乎東亞區其餘4組次名成績。
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