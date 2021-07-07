東京奧運｜選手村啟用之際兩職員確診 大馬團長李宗偉健康問題居家工作 (17:35)

東奧近期烏干達隊及塞爾維亞隊成員入境日本時確診，被批評防疫措施不足，共同社引述消息稱，成田機場因應更多運動員日內抵埗，今日起讓他們檢測後先入境辦理手續，再等候檢測結果，以縮短手續時間，但措施引來批評，擔心他們未獲陰性結果便入境，增加傳播風險。東京都的疫情亦未見緩和，澳洲廣播公司今日在選手村啟用日報道，有兩名選手村職員在上周確診，他們未有遵守防疫指引，工作期間與另外兩人一同用膳，幸染疫群組未有擴大。東京都昨天新增593宗新病例，尾身茂今出席會議時表示若未能遏止疫情，醫療資源會陷入告急狀態，認為閉門辦奧較為理想。

東京都則率先宣布全部聖火傳遞移離公共道路，意味聖火在本月23日東奧揭幕傳入主場館前，都不會亮相公眾面前，而知事小池百合子明日有份出席的聖火儀式，亦會改為閉門。另外，馬來西亞隊原定由羽毛球名宿李宗偉任團長，但昨確認這名癌病康復者因健康問題不會隨團，他表示留家工作不會影響進度。

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