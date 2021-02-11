東京奧運｜杜凱琹內地特訓8個月 稱與黃鎮廷默契無聲勝有聲 信混雙女團可衝牌 (14:55)

乒乓球港隊本月17日出發東京，今午（7日）於香港體育學院會見傳媒，隊中一哥黃鎮廷及一姐杜凱琹分別領銜出戰團體賽及單打，這對兩屆世界賽季軍亦將出戰混雙，力爭在此奧運新項目「開齋」奪牌。24歲的杜凱琹自去年10月起，疫下留守內地集訓8個月，隨中國隊集訓以外，亦與中國台北隊名將鄭怡靜等組隊出戰聯賽，為東奧寓賽於操。杜凱琹上月返港和黃鎮廷「合體」作最後備戰，她稱已迅速重拾默契，打趣表示：「我們合作多年，已是無聲勝有聲，毋須多講已互相明白。」黃鎮廷認為拍檔打法和心態更見成熟：「她如今訓練時有要求，場上判斷亦果斷，能打出自己的套路。」他又表示，近日開始模擬東奧比賽時間訓練，冀有助達成獎牌任務。

「黃杜配」同樣第二度征奧，29歲的黃鎮廷更是今屆6名球員中最年長一人。他憶述5年前首度征奧時，被心態影響發揮，幸有「老大哥」唐鵬坐鎮才稍覺安心，現已作好心理準備，帶領林兆恒及何鈞傑兩名年輕隊友出戰男團。港隊亦位列女團4號種子，由杜凱琹伙「三朝元老」李皓晴和「新丁」蘇慧音出戰，女隊教練李靜表示追平上屆的8強成績屬基本目標，冀再進一步登上頒獎台。

乒乓球港隊東奧陣容

男子團體：黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑

男子單打：黃鎮廷、林兆恒

女子團體：杜凱琹、蘇慧音、李皓晴

女子單打：杜凱琹、蘇慧音

混雙：黃鎮廷/杜凱琹

後備球員：吳柏男、朱成竹

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