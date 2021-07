美洲盃｜阿根廷險勝決戰巴西 達米安馬天尼斯膺功臣 美斯負傷續戰媲美老馬 (16:07)

巴西隊球星尼馬早一日以一敵三交致勝助攻,美斯今早開賽亦有類似嘗試,只可惜拿達路馬天尼斯頂斜。兩人其後再一次合作,拿達路終把握到機會,助球隊7分鐘取領先。哥倫比亞隊中場韋馬巴利奧斯、守將耶利文拿與美斯其後各有攻門擊中門框彈出。路易斯迪亞斯於61分鐘接應長傳扳平,則為哥軍逼得互射12碼機會,然而文拿、達雲臣山齊士與艾雲卡東拿射門齊被救出,阿根廷在12碼贏3:2晉級。

今場比賽火藥味亦濃,全場出現47次犯規及10張黃牌,但這不包括美斯下半場早段與敵衛法蘭法巴的碰撞。球證當時僅暫停比賽,供隊醫入場治理倒地的美斯,鏡頭在比賽後段捕捉到,美斯的左腳波襪內側足踝處滲血。然而,這名阿根廷球王戰至加時兼射入首輪12碼,更被影到鼓勵門將達米安馬天尼斯,賽後亦特別上載與對方擁抱的照片,又說道:「大家都知我最想為國家隊贏到錦標,但除此以外,我也很享受這45天,儘管家人未能相伴。」當地傳媒則提起馬拉當拿1990年世界盃同樣足踝受傷下繼續比賽,但阿根廷隊該屆最終決賽不敵前西德。

He made this run on a bleeding ankle ffs. 🥲🥲👑 #CopaAmerica #ARGCOL #Messi pic.twitter.com/Q6gimalrNW