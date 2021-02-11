美洲盃｜阿根廷險勝決戰巴西 達米安馬天尼斯膺功臣 美斯負傷續戰媲美老馬 (16:07)

巴西隊球星尼馬早一日以一敵三交致勝助攻，美斯今早開賽亦有類似嘗試，只可惜拿達路馬天尼斯頂斜。兩人其後再一次合作，拿達路終把握到機會，助球隊7分鐘取領先。哥倫比亞隊中場韋馬巴利奧斯、守將耶利文拿與美斯其後各有攻門擊中門框彈出。路易斯迪亞斯於61分鐘接應長傳扳平，則為哥軍逼得互射12碼機會，然而文拿、達雲臣山齊士與艾雲卡東拿射門齊被救出，阿根廷在12碼贏3：2晉級。

今場比賽火藥味亦濃，全場出現47次犯規及10張黃牌，但這不包括美斯下半場早段與敵衛法蘭法巴的碰撞。球證當時僅暫停比賽，供隊醫入場治理倒地的美斯，鏡頭在比賽後段捕捉到，美斯的左腳波襪內側足踝處滲血。然而，這名阿根廷球王戰至加時兼射入首輪12碼，更被影到鼓勵門將達米安馬天尼斯，賽後亦特別上載與對方擁抱的照片，又說道：「大家都知我最想為國家隊贏到錦標，但除此以外，我也很享受這45天，儘管家人未能相伴。」當地傳媒則提起馬拉當拿1990年世界盃同樣足踝受傷下繼續比賽，但阿根廷隊該屆最終決賽不敵前西德。

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