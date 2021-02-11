歐國盃｜意大利33戰不敗闖決賽 狂牛出局安歷基收貨 讚柏迪勝恩尼斯達 (12:53)

西班牙在2012年歐國盃決賽4：0大勝意大利，今日再施故技排無鋒陣，憑柏迪及布斯基斯統領中場，控球率達65%，但前線攻門欠準。意軍在史賓亞蘇拿上仗受傷退隊下，改以艾馬臣柏美尼任左閘，後者完半場前有一次後上攻門中楣彈出。費達歷高基艾沙則在60分鐘另一次突擊，搶得第2點再燙射破網。

莫拉達隨即入替，80分鐘與奧莫撞牆後單刀建功，創隊史累積6個歐國盃入球。惟這兩名炮製入球的西班牙球員加時未有進帳，在互射12碼均宴客。意軍即使有文路爾盧卡迪利首輪射失，但其餘4輪全中，5日後將重返溫布萊球場，決戰明晨英格蘭隊對丹麥隊的勝方。

儘管西班牙隊連續3場淘汰賽都戰至加時，今仗力戰出局，但輿論普遍認為經歷兩屆世界盃失利後，球隊已重拾正軌，可昂首離開。主帥安歷基亦稱「已橫越沙漠」，更大讚新星柏迪：「我不曾見過一名18歲球員有這水平的表現，就算恩尼斯達也不是。」西班牙隊現時仍要處理入球能力飄忽的問題，提到為何莫拉達及謝拉特摩蘭奴先列後備時，安歷基說：「我看到意軍上仗（對比利時）如何防守盧卡古，所以決定抽走正中鋒，多加一名中場。計劃也實行到，我們能化解意軍的逼搶。」

意大利守將邦路斯亦承認這是球隊不敗走勢中，最難應付的一仗，「但最難得的勝利也最享受」，希望能繼1968年後，再膺歐洲冠軍。

入球功臣基艾沙將勝利致送給因傷需長唞至年底的史賓亞蘇拿，後者據報可在決賽時赴英打氣。丹麥隊中場基斯甸艾歷臣亦會自心臟病發後首度公開亮相，在決賽擔任嘉賓。

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