亞冠盃｜安永佳頭槌扳平 傑志逼和泰港鎖定小組前二 雙方各誤判一球詐糊 (23:54)

傑志在J組首仗憑羅拔圖及丹恩奴域的入球，在雨戰以2：0擊敗東道主泰港，兩軍再相遇，「藍鳥」正選陣容首鬥泰港時一樣，以安永佳及羅梓駿支援連續4場亞冠有入球的丹恩奴域。泰港正選門將華拉活未傷癒，續用後備門將屈查拿把關。

傑志賽前領先泰港5分，今仗不敗即至少鎖定次名，開賽僅1分鐘即有機會，基爾頓開出角球，丹恩奴域近門搶點頭槌，被門將屈查拿沒收。泰港於13分鐘門前博得罰球，柏干直射罰球，穿過安永佳與丹恩奴域之間的人牆破網打開紀錄。傑志5分鐘後由基爾頓再開角球，安永佳迎頂笠向遠柱，為傑志扳平1：1，這名24歲前鋒繼上月初代表港足出戰世界盃外圍賽頂破伊朗隊大門後，再取得個人在亞冠首個入球。

傑志乘勢追擊，安永佳於22分鐘門前接應傳中頂斜，未能再下一城。「藍鳥」及後連續錯失機會，包括丹恩奴域兩次射斜。反被泰港於31分鐘右路罰球傳中，路切拿後上破網兼位置沒越位，但韓籍旁證指越位判詐糊，而賽事沒有視像裁判（VAR）未能推翻判決。傑志大難不死，但在40分鐘，連同代表港足已連續7仗踢足的中堅艾里奧拉傷大腿肌肉，需退下火線，由右閘唐建文入替，羅拔圖移任中堅，半場踢成1：1。

傑志換邊後5分鐘，丹恩奴域門前接應羅梓駿右路傳中撞射破網，但上半場判泰港詐糊的旁證再判入球越位無效，慢鏡所見「羅梓」未有越位。及後雙方互有攻守，「藍鳥」尾段再換入鞠盈智及艾力士加強攻勢，未能增添比數下，終雙方踢成1：1完場。傑志對泰港1勝1和後，賽後5戰10分至少鎖定J組次名。同組另一場，大阪櫻花盡派副選出擊，憑加藤陸次樹及松本泰志各梅開二度，最終以5：0大勝廣州隊的青年軍，5戰13分續不敗居首。傑志將於周五傍晚6時的J組煞科與櫻花合演榜首大戰。

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