東京奧運丨開幕禮或因疫情改閉門 大坂直美征奧擬恢復出席記者會 (21:47)

《朝日新聞》消息指，日本政府或於本周四宣布延長東京都及附近三縣的緊急事態，這亦意味東京奧運勢在緊急事態下展開。其中開幕禮將在當地時間晚上7時展開，至11時半才結束，據報東奧組委會已就相關情况進行討論，擬改為閉門形式舉行，僅予國家官員及贊助商嘉賓等貴賓出席，謝絕公眾入場。

已落實將出戰東奧的日本女子網壇名將大坂直美，透露奧運期間計劃重新出席記者會，但她亦坦言自己未知能否抵受壓力：「我正逐漸重拾狀態，冀在東奧以最佳狀態出戰。自從成了名，受世界關注後，我總是感到焦慮，尤其是在大賽前，希望這次會不一樣。」這名23歲世界二姐，早前在法國網球公開賽時拒絕出席記者會惹起爭議，其後她向外界透露自己受抑鬱症困擾多時，並決定退賽，當時一度宣布無限期休戰。

另外，力爭衛冕奧運金牌的中國女排，前晚公布出戰東奧12人名單，陣中共7將為上屆冠軍隊成員，包括頭號球星的主攻朱婷，現役唯一落選的是自由人林莉。而中國泳隊昨亦公布東奧名單，其中名將葉詩文、劉湘及傅園慧均告落選。

至於白俄羅斯男乒名將薩姆索洛夫，宣布因身體原因棄戰東京奧運，意味已年屆45歲的他將無緣第7次征奧，未能追平乒乓球手參戰奧運次數紀錄。薩姆索洛夫雖未曾在奧運奪牌，但在世界盃男單曾奪3金，目前亦為歐洲乒聯副主席。

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