NHL｜哥倫布藍衣門將被失控煙花擊中 心肺重創不治 終年24歲 (17:01)

基夫蘭尼斯所屬球會哥倫布藍衣昨發聲明，交代這名24歲守門員的死訊，指他跌倒時頭部受傷致死，但ESPN其後報道，法醫確認死因是胸口遭受重擊，令心臟及肺部重創。警方發言人稱，事發時煙花發射器傾斜，意外射向附近人群，基夫蘭尼斯和其他人嘗試躲避；消防員在接報後4分38秒趕到現場，把受傷的基夫蘭尼斯即時送院，但已回天乏術。警方表示，現階段證據顯示事件屬意外。

基夫蘭尼斯於2017年加盟哥倫布藍衣，先為附屬隊克里夫蘭怪獸出戰發展聯盟（American Hockey League，簡稱AHL），於AHL共上陣85次，並於2019/20球季起為哥倫布藍衣出戰NHL，兩季共披甲8次。他亦是拉脫維亞國家隊成員，今年獲徵召出戰世界賽，於對加拿大隊的B組外圍賽膺該仗最佳球員。拉脫維亞冰球總會及哥倫布藍衣均表示哀悼，NHL主席Gary Bettman亦發聲明致哀。

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