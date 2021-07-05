歐國盃｜舒米高信兒子準備撲12碼　卡比路彈西班牙令人昏睡　 (21:47)

丹麥隊於29年前的歐國盃準決賽激戰120分鐘後，與荷蘭隊打和2：2，結果舒米高在互射12碼中，撲出敵軍名將雲巴士頓的操刀，令球隊以5：4勝出，然後在決賽以2：0輕取德國隊封王。舒米高說：「若對英格蘭隊需互射12碼決勝負，我肯定卡斯柏和我感覺一樣，因為這是你選擇的工作的其中一部分。」

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舒米高又警告英軍主帥修夫基不可看扁丹麥隊：「毫無疑問，只有優秀的球隊才能躋身4強。丹麥隊亦能與具實力的意大利隊或西班牙隊周旋。對任何球隊來說，丹麥隊是一支可為對手帶來危機的球隊。」另外，修夫基證實，缺席8強賽淘汰烏克蘭隊的右路球員布卡約沙卡已足踝傷癒，勢可復出與丹麥隊左路球員米希利鬥法，亦意味上仗擔正的查頓辛祖需返回後備席。

另一場4強戰由西班牙隊對意大利隊，意國名帥卡比路賽前獻計：「西班牙隊控球技術一流，但行軍太慢，令人昏昏欲睡。意大利隊搶到球時，可利用速度，立即重新開始進攻，便有望破門。」意軍前鋒費達歷高基艾沙亦說：「前面是場硬仗。兩軍都擅控球打法，不同之處是西班牙隊利用控球來控制戰局和對手，我們則侵略性較強，目標是爭取入球。」

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