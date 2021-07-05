亞冠盃︱傑志明晚再鬥泰港迎晉級關鍵戰 朱志光冀麾下做好攻守平衡 (21:21)

泰港vs.傑志 now633台 周二晚上22：00 直播

傑志現於亞冠J組4仗3勝1負得9分排次席，落後榜首大阪櫻花1分，領先排第3的泰港5分，明仗只要不敗將鎖定小組次名，但能否出線需視乎餘下兩仗成績，以至東亞區另外4組次名分數。傑志首仗憑羅拔圖及丹恩奴域的入球，以2：0擊敗泰港。現兩軍再遇兼關乎出線，隊長黃洋承認離晉級已「很接近」：「現在要做的是盡力爭勝和保持士氣，之前賽事證明可以防守到泰國及日本球隊，希望繼續做好防守之餘，也要製造更多機會給前場球員進攻。」

不過，主教練朱志光稱，現仍未是考慮晉級時候，只需集中應戰：「現在其他組仍有兩三場賽事，變數仍在，要計數是計唔掂。我們只能逐場做好本分，不用太刻意多想出線機會，我不想給球員太大壓力。」他預期球員今仗為求全取3分或會求勝心切，會多加提點：「球員爭勝心是有，但要攻守平衡，才可勝出這場比賽。對手始終是泰超球隊兼東道主，翼鋒球員的速度具威脅，防守依然要加倍小心。」

傑志在左閘丹尼停賽刑滿復出後，可以完整陣容應戰，但眾將10日踢4仗難免有疲態，兩名入籍後衛艾里奧及羅拔圖連同代表港足赴巴林踢3場世界盃外圍賽，過去一個月已參與5至7場賽事，朱志光承認擔心二人體能狀况：「幸好他們多場賽事的跑動距離不算太長，希望再踢得聰明點。」此外，「藍鳥」過去兩仗均僅以一球擊敗由青年軍組成的廣州隊，被批表現欠佳，朱志光則為麾下減壓，重申成績已超預期：「我們上次（2018年）參與亞冠分組賽只得3分，出發前我曾想過今屆有4至6分已足夠和有進步，但現有9分，是超出當初目標。難道最終未能晉級，就要大力怪責球員？」同組另一場，大阪櫻花明日傍晚6時將鬥榜尾仍未有分的廣州隊。

另外，傑志今日公布獲香港賽馬會慈善信託基金支持，推出「足動健康」訓練計劃，預計將為80名9至12歲基層兒童，免費提供為期5個月共20課足球基礎訓練，而下半年在傑志中心啟用的運動營養學餐廳，亦會為學員在訓練後提供免費營養午餐。今起接受報名（報名表格：https://forms.gle/QMQvK5RciFXChB9n7），本月16日截止。

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