亞協盃︱跨區賽事改單回合制 周三抽籤主辦地區 理文或直接晉身跨區決賽 (18:31)

理文上月底在香港舉行的亞協J組3戰全勝首名出線，成為東亞區冠軍，晉身預定9月21或22日舉行的跨區4強。不過，由於受當地疫情嚴重影響，D組的南亞區及G至I組的東南亞區，4組至今仍未有地區主辦賽事，連外圍賽都未完成。雖AFC表明會盡力完成所有賽事，但若然兩區賽事最終被逼取消，理文或將直接晉身10月20日的跨區決賽，與中亞區冠軍爭奪在11月5日於西亞舉行的亞協盃決賽席位。烏茲別克球隊Nasaf及土庫曼球隊Ahal，預定8月25日爭奪成為中亞區冠軍。AFC將於周三下午抽籤，將從中亞冠軍、東亞冠軍（理文）、南亞冠軍及東南亞冠軍，選出跨區4強主辦地區，換言之香港是有機會再次主辦亞協盃賽事。

此外，AFC公布今明兩屆亞冠及亞協盃賽制，表示考慮到疫情影響出入境限制及希望減少球隊頻繁離境，今屆亞冠淘汰賽階段沿用賽會制及單回合形式，16強至4強於10月16至20日舉行，決賽11月23日於西亞地區上演。明年亞冠及亞協盃與今屆大致相同採用賽會制，亞冠東亞區分組賽預定明年4月15日至5月1日舉行，維持採用雙循環制踢6場。亞協東亞區分組賽則於明年6月24至30日上演，單循環踢3場。

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