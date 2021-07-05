東京奧運｜當錫領斯洛文尼亞男籃首闖奧運 捷克破天荒取入場券 (17:38)

斯洛文尼亞隊過去雖有NBA邁阿密熱火控衛迪加積領銜，但多年來未能闖進奧運，這名35歲老將4年前退出國際賽後，該國近年誕生另一名NBA球星盧卡當錫，這名22歲達拉斯獨行俠得分後衛，今在東奧外圍賽考那斯區決賽，個人貢獻31分、11個籃板及13次助攻的「三雙」表現，率軍擊敗有NBA星將沙邦尼斯及華倫斯安拿斯助陣的立陶宛隊，不但令對方由前蘇聯獨立後，由1992年起連續參戰7屆奧運後「斷纜」，亦是斯洛文尼亞隊由前南斯拉夫獨立後，成軍以來首次踏上奧運舞台。

至於身處維多利亞區的捷克隊，繼4強爆冷淘汰加拿大隊後，今於決賽以97：72大勝希臘隊，亦是該隊由前捷克斯洛伐克獨立後，隊史首闖奧運。而德國隊在NBA湖人星將舒路達不參戰下，仍在史普利特區決賽以75：64力克巴西隊出線；意大利隊則在貝爾格萊德區決賽以102：95擊敗有應屆NBA最有價值球員（MVP）約基治缺陣的塞爾維亞隊，取得東奧入場券。

4支球隊晉級後，意味本月25日展開的東奧男籃分組賽席位全部塵埃落定，其中捷克隊身處A組，繼上屆世界盃後再遇奪標大熱美國隊。斯洛文尼亞隊則在C組與東道主日本隊及另一爭標熱門西班牙隊同組。至於德、意被編入B組，同組亦有「黑馬」澳洲隊。

東京奧運男籃分組形勢：

A組：美國、法國、捷克、伊朗

B組：澳洲、意大利、德國、尼日利亞

C組：日本、西班牙、阿根廷、斯洛文尼亞

註：小組前兩名及兩組最佳第3名出線8強

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