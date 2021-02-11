亞冠︱朱志光為輪換解畫 稱盡予傑志小將機會 最佳次名勁敵浦項制鐵失分 (22:34)

面對派青年軍出賽的廣州隊，傑志昨晚改以何振廷、顏卓彬伙隊長黃洋鎮守中場，上半場未搶得優勢，這兩名自家青訓產物下半場先後被換走，球隊只憑黑山籍外援丹恩奴域射入12碼奠勝。伍健發文稱亞冠賽程頻密，加上港隊上月比賽，影響球隊備戰，提到連同客串左後衛的陳晉一等，認為「要求狀態未夠，準備不足的年青球員背負著球隊表現滑落的責任，是於理不合」。

傑志在亞冠J組3勝1負得9分，落後日職代表大阪櫻花1分，如要力爭3支東亞區分組最佳次名球隊出線，6輪後有可能要計算得失球差，但主帥朱志光稱外界「有錯覺（對廣州隊）要贏好多球」，認為「最重要是3分」，又提到部分球員較少上陣，表現總會有瑕疵：「鬥志方面是無問題的，表現是不是很差呢？也不是。他們是球會的資產，也是第一次出戰亞冠，希望他們繼續努力。我也希望在有能力的範圍下，給他們機會。」

傑志今日在最佳次名爭奪上收到好消息，G組的韓職球隊浦項制鐵對包尾的泰超代表拉查布里，全場26射僅1中，悶和0：0，5戰得10分。傑志如明晚能「雙殺」另一泰國代表泰港，便可在5輪後最少領先浦項及H組的大阪飛腳。

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