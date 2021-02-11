NBA︱公鹿近半世紀首闖總決賽 米度頓孭飛淘汰鷹隊 字母哥復操 (18:31)

鷹隊主將崔爾楊格雖足踝傷癒趕及上陣，但3分球6射全炒，全場僅得14分，最終這支主隊最多落後22分下，以11分之差告負，今季神奇之旅告終。公鹿則繼1971及1974年在渣巴領銜後，再次殺入總決賽，與對手鳳凰城太陽同樣第3次躋身總決賽。米度頓是役攻入全場最高的32分，其中23分來自第3節。下月將滿30歲的他，2013年由底特律活塞加盟公鹿，是陣中效力最長時間的球員，多名隊友賽後湧入場中與他相擁慶祝，交出27分兼準三雙的後衛賀利地大讚：「我們都騎在他的肩上入季後賽。」

公鹿之前兩季都以東岸頭號種子身分出戰季後賽，但均爆冷出局，今季再銳意加強防守，分別簽下賀列地、PJ德加及樸迪斯，在上圈淘汰大熱門布魯克林籃網的關鍵，正是有效壓抑對方主將杜蘭特。儘管美國博彩賠率顯示，總決賽以太陽暫時佔先，但多間美媒稱假如東決要戰至第7場，受膝傷影響的「字母哥」可披甲，意味他有望在總決賽上陣。公鹿主帥貝頓賀沙亦表示，這名希臘隊大前鋒今日復操，料有助內線對抗太陽中鋒迪安祖艾頓。賀列地等則要應付基斯保羅及戴雲布克卡領銜的太陽後場進攻。

值得一提的是，無論最終公鹿還是太陽贏出，太陽後備前鋒托尼爾奇勒都會獲得冠軍指環。事關他季初由丹佛金塊加盟公鹿，上陣11場後再被交易至太陽，下半季已上陣32場。

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