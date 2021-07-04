歐國盃｜丹麥92年童話式封王後再入4強 主帥：每天都在想念艾歷臣 (19:34)

比賽於阿塞拜疆首都巴庫上演，丹麥隊中場湯馬士迪蘭尼及前鋒多爾貝治，先後於5和42分鐘頭頂腳踢得手，以2：1挫有鋒將柏德列舒希克在49分鐘建功的捷克隊，亦令後者歷來3次在歐國盃首負丹麥隊。賀文特率領丹麥隊29年來首入4強，他說：「我每天仍在掛念基斯甸艾歷臣，他像一直在隊中。很高興他仍活着，我們一直把他放在心裏，直到這場比賽及前往溫布萊比賽。他作為團隊的一員已有很長的時間，這不是我們一夜之間建立起來的關係，他是球隊今屆成績的重要部分。」

當選此役最佳球員的迪蘭尼則說：「艾歷臣昨晚說他為我們感到自豪。他是丹麥隊多年來的最佳球員，我們將他銘記於心，讓他感到自豪是令我感到高興的事情。」艾歷臣被一名小球迷在丹麥一沙灘「野生捕獲」，合照時笑容可掬，據報這次也是他出院後首次露面。

迪蘭尼續稱：「我們這一代丹麥球員，自小銘記1986世界盃和1992年歐國盃的歷史。能給支持者一份禮物令我們非常高興，球隊已成4強份子，已證明了實力，前往溫布萊將是一段多麼美妙的旅程。」值得一提的是，這名29歲多蒙特中場是今屆第7個取得入球的丹麥隊球員，比同告晉級4強的意大利隊和西班牙隊多1人，英格蘭隊則只有4名球員「士哥」，而柏德列舒希克與葡萄牙隊的基斯坦奴朗拿度以5球領前射手榜。

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