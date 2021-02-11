歐國盃｜英格蘭25年來首闖4強 寫多項數據 卡尼汲世盃經驗盼笑到最後 (15:37)

英格蘭隊今晨在羅馬出戰烏克蘭隊，開賽3分鐘32秒便憑哈利卡利接應史達寧直線傳送，極速射破敵軍門將保舒贊十指關，成為17年來球隊於歐國盃的最快入球。然而兩軍其後陷入僵局，烏克蘭隊完半場前一次禁區攻門，但沙柏蘭高射斜未能扳平。換邊後，勞基梳爾開出罰球，由哈利馬古尼頂成2：0。賽前被摩連奴批評的梳爾再交出助攻，由卡尼再獻頭槌，拉開至領先3球。英格蘭隊於57分鐘換入佐敦軒達臣，他即於6分鐘後接應角球頂入，為國家隊上陣62次終取得國際賽入球，亦助三獅最終以4：0大炒烏克蘭隊。

卡尼連續兩仗建功，今屆上陣5場攻入3球，累計9球追平舒利亞大賽成就，距連尼加的10球隊史紀錄只欠1球，周三晚對陣丹麥隊有望改寫歷史。他稱：「入球固然好，但最重要是幫助球隊。我們是大熱，一直飽受壓力，但再次不失球，而且入了4球，是完美的一夜。有了2018年（世界盃）的經驗，有信心可以利用經驗延續下去。」

三獅相隔25年重返歐國盃4強，主帥修夫基將成為第2名三獅主帥，能夠領軍出戰世界盃及歐國盃4強。球隊賽前多員有黃牌在身，今仗調動令他們4強不至於停賽，為修夫基帶來好評，他稱：「保護球員是必須的，要適時讓他們唞唞氣，亦要平衡球員免被侵犯或領黃。」他又表示4強回到主場，希望球隊多走兩步，在國民面前捧盃。

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