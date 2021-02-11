歐國盃8強｜修夫基拒輪換 稱不欲羞辱對手 烏克蘭總統與約翰遜社交網打氣 (23:17)

自2012年後首度晉級8強的英格蘭隊，有望繼1996年後再闖歐國盃4強。被列為新冠病毒密切接觸者的美臣蒙特及芝維爾，已完成隔離可上陣。與烏克蘭隊射手耶莫蘭高同樣效力韋斯咸的中場迪格蘭賴斯，以及加雲菲臘斯等亦表現出色，令今屆賽事屢獻助攻的基亞利特亦承認隊內競爭激烈。

據英國傳媒報道，「三獅」主帥修夫基將改變正選陣容，歐國盃後由多蒙特加盟曼聯的中場查頓辛祖勢任正選，美臣蒙特亦將復出。有別於16強擊敗德國的陣容，「三獅」料以4-2-3-1應戰，基爾獲加或捷比亞或先任後備。然而哈利馬古尼及菲爾科頓等4將有黃牌在身，若再領黃下仗將停賽，但修夫基稱不會輪換：「或許這有戰術上的考慮，但這是8強戰，黃牌不會左右我們的決定。若我們在這時有任何遲疑將鑄成大錯，派遣副選亦是在羞辱烏克蘭隊。」

歷來7次與英格蘭隊交手1勝2和4負的烏克蘭隊，是繼2006年世界盃後再闖國際大賽8強。昔日曾效力車路士的主帥舒夫真高，提醒麾下對手猛將如雲，更謙稱對手沒有理由懼怕烏克蘭隊。烏克蘭總統澤連斯基則透過影片為國家隊打氣：「英格蘭稱自己為現代足球之父，但我們有今屆平均年齡最年輕的球員，是時候讓兒子教導父親踢球。記住勝利，我們支持你，全國4000萬人也與你同在。」他又轉發英國首相約翰遜的社交網帖文，向對方道歉，笑稱這次不會支持英格蘭。

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