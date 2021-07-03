亞冠｜傑志小勝「雙殺」廣州隊 丹恩奴域入球達40大關 (23:57)

傑志3日前與廣州隊交手贏1：0，是役與對方同樣有4個變動。前3場亞冠均未曾上陣的顏卓彬，與停賽復出的隊長黃洋及何振廷鎮守中場。丹尼停賽下由港足小將陳晉一擔任左後衛，亞援朴俊炯、巴西籍中場基爾頓亦輪休。入籍兵艾力士今屆亦首獲正選，開賽即有一次右路發難傳中，但丹恩奴域起腳「撻Q」皮球被沒收，這亦是兩隊半場唯一中目標攻勢。

傑志易邊後即以外援巴爾拿及基爾頓，入替顏卓彬及何振廷，攻勢更有威脅，但丹恩奴域左路突破橫傳，艾力士離門10碼射斜，再錯失領先機會。這支港超冠軍最終要到70分鐘，才由艾力士起腳，省中敵衛張子立的左手而獲12碼。丹恩奴域操刀射高波建功，連續4場入球，為傑志打破悶局。艾力士其後一次推入中路，禁區頂起腳但被救出，最終傑志兩場對同組實力最弱的廣州隊，都只贏1：0。

同組另一場由日職球隊大阪櫻花以3：0擊敗泰超的泰港，於榜首續領先傑志1分，39歲老將大久保嘉人打破9場亞冠入球荒。傑志下仗鬥再落後5分的泰港，不敗將鎖定小組次名。惟I組的FC大邱及F組巴吞聯昨同樣贏波，傑志下仗料需全取3分，才有力爭東亞區5組的3支最佳次名出線。

其他報道：東京奧運｜欄王陳仲泓捱過傷患30歲首征奧 資格失而復得感恩從未言棄

其他報道：溫網｜梅利出局寫16來最差 認前路未明 女單黑馬查比雅再挫名將晉16強