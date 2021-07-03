F1｜咸美頓續約兩年後首戰 奧地利站排位再輸韋斯塔本 (22:26)

世界一級方程式（F1）平治車隊今日（3日）公布，與7屆總冠軍咸美頓續約至2023年底，下半年可專注爭標。惟「黑帝」晚上於奧地利站排位賽僅得「梗頸四」，明日正賽面對排頭位的紅牛勁敵韋斯塔本處下風，勢延續車隊最長不勝走勢至第5場。
36歲的咸美頓今年在季前測試前夕，才接受1年減薪短約留隊。為免因F1來年修改戰車空氣動力規格影響準備，平治提早於5月與咸美頓商談下季去向。咸美頓在今次續約兩年的聲明中提到，「我們進入新一代賽車將充滿挑戰，急不及待完成更多創舉」，顯示他對平治中長期研發有信心。
英國廣播公司等稱，咸美頓年薪將回復至疫情前水平的約4000萬鎊（約4.3億港元），料「銀箭」之後數周便會處理2號車手問題，現階段未決定留用今年表現一般的保達斯，抑或提拔威廉士車手羅素，組全英車手陣容。
咸美頓今屆8站過後，總成績落後紅牛的韋斯塔本18分，今日在奧地利站排位賽，戰車未能發揮車胎最佳性能，最終只得第4。麥拿侖車手諾利斯圈速僅慢韋斯塔本0.048秒，未能為車隊取得近9年首個杆位，仍創下個人最佳。另一紅牛車手佩雷斯排第3；第9的羅素則為威廉士近3年首次排位賽打入前十，明日有望開齋搶分，反觀法拉利雙雄辛尼斯及陸奇尼賭博用中性胎排位未奏效，前十不入。
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