溫網｜梅利出局寫16來最差 認前路未明 女單黑馬查比雅再挫名將晉16強 (17:43)

梅利今晨苦戰2小時17分，以盤數4：6、2：6、2：6不敵加籍好手沙普華路夫，無緣16強。他受訪時難掩失落，灰心道：「如果無法如常練習、進步，再參與一個個賽事，那些花在健身房的時間和汗水，所有努力到底有否價值呢？」

梅利對上一次於溫網第3圈出局，要追溯至2005年剛升上成年組，他其後以東道主身分兩度稱霸，但2019年接受髖關節手術後，狀態一沉不起。他今年初感染新冠病毒，傷病夾擊下未能出戰澳洲公開賽，僅出戰3場ATP世巡賽，世界排名跌至118位，今屆溫網憑外卡參戰。他表示：「我需要練習和比賽重拾狀態，現時兩者皆缺。除非能找到方法讓我能持續在球場活動，否則或須討論我之後該做什麼。」

屬22號種子的另一東道主伊雲斯，同告第3圈止步，男單其餘種子球手均順利過關。至於女單11號種子梅古露莎倒灶，以盤數7：5、3：6、2：6反負突尼西亞籍球手查比雅（Ons Jabeur）。26歲的查比雅繼次圈淘汰「大威」維納絲威廉絲後，再挫名將寫下個人最佳戰績，16強挑戰7號種子施維雅達（Iga Swiatek）。

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