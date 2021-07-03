東京奧運｜欄王陳仲泓捱過傷患30歲首征奧 資格失而復得感恩從未言棄 (18:46)

競走港隊一姐程小雅藉奧運排名入圍，騰出外卡予田徑男將征奧，最終落在積分賽最佳的陳仲泓手上。他成為港隊首名奧運跨欄男將，一個月後在東奧出戰110米跨欄，笑言得知喜訊時不知所措：「原本我與教練都打定輸數，因為年初傷患少了比賽，之後又遇上疫情難以出征搶分，只能以平常心繼續比賽，但看到社交網說我入奧，我還在問教練發生了什麼事。最興奮是還了教練的一個心願，還有家人與女友放手讓我追夢，在我受傷心灰時鼓勵我。」

現年30歲的他早於2015年首破香港紀錄，2017年決定投入全職訓練，當時只以亞運為目標，但屢寫佳績燃起入奧希望。不過，他今年初觸傷腳跟，表示眼見隊友能夠訓練，心急之餘只能堅持復康，期望盡快重返賽場。這次「爆冷」入奧，他承認是第一次，也很大機會是最後一次，只盼保持平常心應戰：「原本目標已放在全運，現在能夠出戰最大舞台，只想全力跑出一槍問心無愧的成績，不會為自己增加要再破紀錄的壓力。」

陳仲泓在2018年以13.74秒刷新香港紀錄，教練陳沛表示得悉入奧後，訓練計劃需要推倒重來，但有信心愛徒能最少跑出13.9的成績，關鍵只在於能否專注表現，而非追逐成績。他將於8月3日在東奧主場館亮相，對於東京都疫情反彈，賽事或要改為閉門，他承認氣氛會影響表現，但疫下環境因素均等，會把專注力放在前面10個欄之上，盡力應戰。

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