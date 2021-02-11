歐國盃8強丨迪布尼傷韌帶頂硬上  自責未阻比利時出局  意大利西班牙晉4強互撼 (11:58)

意大利隊是役有尼高路巴列拿和恩斯治尼各建一功，比利時隊易邊後由盧卡古極刑中鵠，仍以1：2見負。盧卡古以6球再改寫歐國盃隊史入球紀錄，惟黃金一代連續兩屆8強止步，中場大腦奇雲迪布尼自揭上仗足踝韌帶撕裂未癒，「頂硬上」仍未能改寫戰局，他慨嘆：「今日能作賽已是奇蹟，但我覺得有責任為國家出戰，可惜未能貢獻更多，但我們已盡一切努力。」

意大利隊隊長基亞連尼傷癒領軍保勝局，德國隊名宿「小豬」舒韋恩史迪加亦不禁讚嘆：「邦路斯和基亞連尼是當今世上最佳中堅組合。」然而意軍主力左閘史賓亞蘇拿尾段傷出，由擔架抬走時激動落淚，意大利《天空體育》稱他左腳阿基里斯腱重創，即時送返羅馬施手術，料最多休養4個月，悲情告別歐國盃，主帥文仙尼盛讚他是今屆最佳球員之一。

至於「狂牛軍團」法定時間與瑞士隊賽和1：1，需再戰至互射12碼，藉對手連續3球宴客，驚險進軍4強。這支3屆盟主和今屆16強出局的德國隊並列奪冠最多球隊，如今距離獨攬紀錄再近一步。

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