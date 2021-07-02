亞冠｜傑志4日兩鬥廣州隊再爭勝 朱志光盼麾下改善把握力早分勝負 (21:25)

傑志vs.廣州隊 now633台 周六晚上22：00直播

傑志兩日前全場佔優下，僅1：0小勝派青年軍出賽的中超球隊廣州隊。朱志光希望球員今仗有更好發揮：「我們上仗有不下10個入球機會，但未能取得保險球，並增加了體能消耗，希望今仗不要錯失機會。」

朱sir承認球員在泰國7日3戰難免有疲態，在最後兩仗分別要面對泰超球隊泰港及日職代表大阪櫻花的後顧下，是役將會作適量輪換。前3仗踢足全場兼有黃牌在身的韓籍後衛朴俊炯及巴西籍中場基爾頓，料休戰或先列後備，港足小將陳晉一則料取代停賽的丹尼任左閘。刑滿復出的隊長黃洋期望，能帶領小將汲取更多亞冠經驗，後衛唐建文則指今仗會爭取更多入球，增加出線機會。至於廣州隊中場廖錦濤賽前表示，球隊會更小心控球處理。

傑志在亞冠J組落後大阪櫻花1分排次席，領先第3的泰港兩分，暫於爭奪東亞區5組3支最佳次名出線席位仍未落下風。皆因H組的大阪飛腳昨今晨補時失球，遭清萊聯逼和1：1後，3輪得5分，比傑志少1分。若傑志明晚淨勝兩球以上，便會以較佳得失球差，在最佳次名榜上超越G組的浦項制鐵。

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