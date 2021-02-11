東京奧運丨程小雅堅持11年終圓奧運夢 疫下留日半年 捱過地獄訓練身心進化 (16:17)

上屆里約熱內盧奧運，程小雅以49秒之差失落入場券，相隔5年她憑排名55位，成為港隊出戰奧運女子20公里競走項目第一人。身處日本仙台的程小雅今（2日）越洋受訪，感嘆終達成11年前定下的目標，表示：「2010年我告訴自己，總有一天會成為奧運選手，2016年距目標只差一點，但我沒放棄。」

程小雅在2019年2月，以1小時32分30秒改寫女子20公里競走香港紀錄，其後一直衝擊1小時31分正的東奧標準。她為此去年底疫下飛赴日本特訓，亦把握機會出賽，雖然最終未能達標，但亦憑積分成功出線。她形容經歷了地獄般的訓練，每天都叫自己「頂住」，「頂到今日」終圓夢，表示：「這不只是為了奧運，亦令我變得更成熟、更堅強，每次比賽的失誤都令我成長。一切都是選擇，我決定追逐奧運夢，就要面對隨之而來的困難和挫折，如今我身心都已準備好。」

程小雅將繼續留守仙台，備戰8月6日於北海道上演的女子20公里競走賽；身處香港的男將陳仲泓，則在8月3日晚於東京新國立競技賽登場，出戰男子110米跨欄初賽。

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