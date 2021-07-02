香港足總｜下季港超隊數未定 傳足總人事變動大 高層否認士氣差 (14:31)

足總上周五舉行換屆選舉，5名任期4年的新任董事包括黃俊雄、王紹基、胡偉民、陳曉峰及連任的曾王婉琪，今早宣誓及參與董事局會議，鮮有現身的會長霍震霆都有出席。足總主席貝鈞奇強調：「我們不是『圍威喂』，而是出謀獻策，集中精力處理足總和球會比賽問題。」

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不過，欠薪問題嚴重的愉園昨宣布退出港超，外界盛傳或再有球隊退出港超，貝鈞奇承認目前未能確定下季參賽隊數，坦言經濟不景氣，曾接觸港甲球隊升超意願，但無人問津：「足總也是被動，我們是組織者，不是營運球會的機構，不能幫球隊解決財困。」他稱因應隊數減少，來季賽制必有改動，包括或復辦高級組銀牌賽，將留在本月中再開董事會及港超會議商討，但承諾一定續辦港超：「目前為止未衰到要考慮取消港超，至少有6隊都在組軍。」他補充，雖大灣區聯賽是未來出路之一，但承認目前氣氛及成熟程度不足以探討：「不能夠一廂情願，還要看其他城市意願和涉及廣東省體育政策。」

就愉園球員傳欠薪大半年，貝鈞奇透露，勞工處已跟愉園足球部負責人陳志實溝通及協商。貝鈞奇身兼愉園體育會主席，他重申跟足球部是獨立公司，他亦聯絡過陳志實，對方承諾願意處理欠薪，只是目前疫情令資金周轉受困擾。

至於港足主教練麥柏倫已完約，若再任職需重新應徵，貝鈞奇稱留待月中會議從詳計議，承認足總角色被動：「董事會沒有特別對他批評，但一簽就要簽兩年，我們要向政府申請撥款，而且每年要重新檢討一次，每階段都要寫報告，不能貿然話簽就簽。」

此外，足總不少員工剛於周三（6月30日）完約或未知能否續約，有傳有資訊科技部資深員工及足總足球訓練中心的營運經理不獲續約，引起足總內部士氣低落。

上任近兩個月的新任行政總裁譚秋朗在接受傳媒查詢時則否認，僅稱「完全沒有大變動」。總幹事袁文川稱，去年7月起已有很多人事變動，但部分是自行約滿離任，承認足總是「人手極度欠缺」，有些員工甚至要兼顧3人的工作，但補充位置需時，又稱內部士氣「看不到有什麼問題」：「足總未來人事架構可能有些新想法，如會否職位調動或改組，我們已聘請顧問公司做研究，預計8月中會收到報告，現在是尷尬時刻。」

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