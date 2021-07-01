港超︱老牌球會愉園棄戰港超 屢傳財政不穩 總監潘文迪稱正解決欠薪 (19:55)

愉園表示，遺憾未能在頂級聯賽繼續努力，在此感謝過去兩季曾經鼎力相助的人，以及一直入場支持的球迷。這支外號「快活谷」的本地老牌球會於1950年成立，曾6奪頂級聯賽冠軍，2019/20年球季以港甲冠軍身分升超，首季即遇上4隊退出復賽，終以第6名完成，足球部班主陳志實曾稱「若希望培養年青球員又拖糧，這便不叫作『培養』」，然而愉園踏入港超第二季，除了傳出職球員欠薪至少半年，更出現連串風波，2月起被揭發欠交球員保險費及續戰菁英盃爭議，之後再發生教練鮑家耀及球員林衍廷，賽後分別涉言論歧視及性騷擾女球證羅碧芝，被紀律委員會罰停賽10場。愉園最後在港超護級組敬陪末席，近月球圈亦早已傳出不會續戰港超。

愉園總監潘文迪向本報表示，球會作出這決定實屬不易：「今季球隊發生了不同的事，引致由開季有好表現到季尾有所回落，但球員到最後一場都仍然很努力，到最後一刻仍想留在港超，但因各方面原因，疫情影響不止是球圈，最後好無奈只能有這決定。雖然是艱難的一季，但總算能夠順利完成，亦給予不少青年球員上陣機會、獲得其他球會賞識，其實已算是達到了目標，希望足球隊將來在合適時機能夠再戰。」

他補充，所有球員已於昨日（6月30日）完約，早已通知球員可以自由轉會，部分獲招手已成功轉會，但承認部分青年球員仍待落班，球隊會協助他們。他又強調老闆承諾會支付欠薪，但問題仍在解決中。球隊下季將自降甲組還是散班，潘文迪稱需要先跟足總及愉園體育會交代情况及討論，才知道下季去向。愉園球員動向方面，隊長盧斯安奴今午落實轉投冠忠南區，較早前晉峰領隊何信賢透露，已簽入愉園年輕後衛葉卓文。

足總主席貝鈞奇表示，近年經濟飽受疫情影響，要面對現實狀况，並透露足總會本月內召開董事特別會議及港超會，商討7隊作賽安排：「現在香港球隊贊助愈來愈少，希望迎難而上，亦盡量挽留港超球隊。」

另邊廂，東方龍獅宣布剛領軍出戰亞協盃的盧比度，正式成為新季主教練，並宣布有10名職球員約滿離隊，包括翟廷峯、鄭璟昊、杜度、鄭子森、奧利華、利馬及曾文輝，教練李恆匯、體能教練李楗煒及訓練員李敖男，連同上月初離隊的辛祖、盧卡斯及迪高，這支應屆港超亞軍已有13人離隊。

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