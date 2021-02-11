轉會｜查頓辛祖離多蒙特投曼聯 轉會費7.84億 卡雲尼或被搶7號球衣 (18:48)

曼聯領隊蘇斯克查垂青查頓辛祖已久，但去夏羅致失敗，加上多蒙特答應辛祖留多一季便可離隊的「君子協定」，轉會在今夏拉鋸一個月終達成共識。著名轉會專家羅曼奴、英國BBC、天空體育及德國《圖片報》均報道，多蒙特終於接受曼聯第3次報價，轉會費為7300萬鎊，「蜜蜂兵團」今午舉行記者會宣布這宗轉會。

「紅魔」據報將會分5期支付轉會費，辛祖的青訓球會曼城亦將從中收到1300萬歐元的轉會分成。辛祖將簽約5年至2026年，附帶延長一年續約選項，周薪高達25萬鎊，但他將要在英格蘭隊完成歐國盃後才能接受體測。曼聯官方攝影師在Twitter發布一段辛祖精華片段，片尾顯示這名英格蘭隊翼鋒在飛機窗口眺望奧脫福球場的畫面，疑率先披露部分加盟宣傳片段。多蒙特中鋒夏蘭特的父親得悉轉會消息後，亦在社交網爆粗，並稱會祝福及懷念辛祖與其兒子合作無間的日子。

辛祖選擇曼聯球衣號碼亦備受關注，有報道稱他希望從老將卡雲尼手中，取得紅魔標誌性的7號球衣，令後者續約一年後有機會要轉換新號碼，但亦有報道稱這情况有一定難度。

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