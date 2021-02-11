NBA西決︱36歲CP3轟41分領太陽淘汰快艇 堅持16年首闖總決賽（附精華） (16:01)

太陽今仗全隊投射及3分命中率均逾五成，基斯保羅全場24投16中，3分更是8投7中，拿下今季個人季後賽新高的41分，率軍幾乎由頭帶到尾，即使末段曾發生小插曲，CP3在進入暫停時段時經過敵將比維利身旁，兩人互望後，後者突然衝前從後將CP3推倒，最終比維利被判二級惡意犯規被逐離場。但大局已定，最終太陽以130：103大勝快艇，場數贏4：2，取得隊史第3座西岸冠軍，相隔28年再闖總決賽。

已年屆36歲的CP3征戰NBA長達16年，歷盡傷患與染疫打擊，終圓夢首嘗總決賽滋味，是役拿下41分的他更是繼名宿卡爾馬龍後，史上第二老單場季後賽最高得分球員。他表示：「太棒了，心情百感交集，很多美好的事情正在發生。」他又不忘向舊東家致意：「有這麼多人圍繞在我身邊，我非常高興，快艇也是我的家，我在這裡奮鬥了6年，這些球迷就像我的家人。」

另外，密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普昨於東岸決賽左膝受傷，經檢查後證實並無結構性損傷，未有傷及十字韌帶，但料難望在明早的第5戰趕及復出。

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