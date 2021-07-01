亞冠｜傑志周六再鬥廣州隊 主帥促改善把握力 何振廷首正選盼加快入局 (14:44)

朱志光承認，球員需提高門前把握力，但稱傑志過去兩仗均踢得被動，今仗轉為主攻，球員需要適應：「雖然浪費了一些該入的入球機會，但廣州隊教練賽後問我，就連其他兩隊（大阪櫻花及泰港）都沒有壓逼他們，為何我們要逼搶，證明球員比賽態度不錯。」

兩名傑志青訓出身的年輕球員何振廷及畢頓，同樣首次在亞冠正選，各上陣了56分鐘。首兩仗僅尾段後備入替的何振廷稱，不算滿意自己是役表現：「初段心理尚未調節，踢得有點不自在，踢不出應有水準，希望之後能盡快入局。」本月底將22歲的本地洋將畢頓稱，能夠在亞冠兼正選上陣感覺很好：「今季對我而言十分困難，久違地踢正選的感覺很好。申請特區護照花了很長時間，非常感恩有機會參與亞冠，希望將來有更多機會。」

39歲老將丹恩奴域連續3場有入球，雖對獲勝感高興，但直指傑志讓對手踢得容易，表現需要改善：「有時球隊沒踢出水準卻獲勝，若想晉級，球員必須再進步。」他笑言，有信心下場可將個人亞冠入球紀錄，延續增至第40或41球。現時J組形勢，日職的大阪櫻花兩勝一和得7分排榜首，傑志兩勝一負得6分，只落後一分，泰港以4分排第3，廣州3戰全敗排榜尾；傑志下仗於周六晚上10時在泰國再鬥廣州隊。

有內地傳媒評論指，廣州隊3場一球不入，且今仗全場僅一次射門，抨擊進攻「碌碌無為」、「沒有像樣攻勢」，但另有評論讚球隊是役防守專注，又認為廣州球迷該對這支平均年齡低於20歲的廣州「青年軍」，要有多點寬容和鼓勵。

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