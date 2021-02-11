亞冠︱丹恩奴域領傑志小勝廣州隊 港球會亞冠史上首挫中超隊 續居J組次席 (00:08)

傑志今仗正選跟此前兩仗只有3個變動，在隊長黃洋累積黃牌停賽下，改由22歲的何振廷坐鎮中場。後衛唐建文及翼鋒畢頓亦獲正選，前線續以丹恩奴域及安永佳掛帥。面對兩連敗兼0入球、用上6名後衛的廣州隊「青年軍」，傑志較前兩仗壓得前，早段多次左路傳中，西班牙外援中場巴爾拿一次角球後上起腳，僅被對方門將拍出界。何振廷及後有數次攻門未中目標，安永佳接應唐建文的傳中則頂得太正中。至34分鐘，安永佳左路突破，丹恩奴域入禁區時被對手勾跌，傑志獲得12碼。「黑山伊巴」操刀射龍門右下角中鵠，再刷新亞冠個人入球紀錄。

由於東亞區5組只有3支最佳次名可出線8強，半場僅領先1球的傑志，力爭得失球差下續施壓。安永佳接應基爾頓的左路角球，頭槌被護空門後引發一輪混戰，韓籍後衛朴俊炯的起腳中楣彈出。鞠盈智、羅梓駿及陳晉一先後入替，但傑志未再有斬獲，只勝1：0。值得一提的是傑志是役僅曾被廣州隊起腳射門一次且不中目標，爭頂成功率亦達九成。東方龍獅及傑志此前參與亞冠分組賽，4鬥中超球隊均全敗，今仗是港超隊在亞冠首勝中超隊。傑志下仗於周六晚再鬥廣州隊，但將缺少補時領黃的左後衛丹尼。

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