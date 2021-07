亞冠︱傑志鬥廣州隊勢輪換 泰港80碼長傳直入 賽和大阪櫻花（有片） (20:33)

廣州隊vs.傑志 now633台 晚上22:00直播

首兩場全勝的大阪櫻花,是役正選僅保留翼鋒中島元彥,上仗對傑志傷出的澳洲籍外援阿當泰加特未列入大軍名單。39歲老將大久保嘉人為首的一眾副選攻門欠準,更因門將松井謙彌判斷失誤,被泰港右後衛柏干比柏克80碼長傳彈地後笠死,連續兩場半場落後。

清武弘嗣等下半場入替,最終櫻花憑他一次後腳,助攻予同樣後備入替的日本新晉國腳坂元達裕破網扳平,但全場17射僅兩中下未能反勝。

櫻花續以7分排J組榜首,傑志雖被泰港1分超前,但今晚只要擊敗以青年軍作賽的廣州隊,便可鞏固次名,主教練朱志光指頻密賽程下會適當輪換。由於隊長黃洋累積黃牌停賽,22歲的何振廷料獲派上陣。

另外,I組的北京國安0:7不敵日職盟主川崎前鋒,創下中超隊亞冠最大敗仗而受輿論批評。同組韓職代表FC大邱亦淨勝菲律賓的FC聯合城7球。

