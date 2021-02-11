NBA東岸決賽︱鷹隊缺楊格照贏公鹿扳平場數 字母哥傷出 下仗上陣成疑 (18:51)

崔爾楊格上仗因一次回防誤踩球證致右腳足踝受傷，今仗未有落場僅在場邊打氣，不過頂替他擔正的老牌控衛路易斯威廉士發揮出色，全場9投7中攻下21分兼交出8次助攻，而塞爾維亞籍射手保丹洛域亦攻入6記3分；反觀公鹿在第3節初段有「字母哥」搶籃板落地時左腳不自然彎曲，導致左膝受傷退下火線，及後鷹隊藉此拉開比數，終以22分之差大勝，場數扳平2：2。賽後公鹿主帥貝頓賀沙稱字母哥傷勢有待進一步檢查，外界料他與楊格在下仗同樣上陣成疑。雙方將於後日早上於公鹿主場續戰。

另外，東京奧運男籃終極外圍賽展開，其中強陣的加拿大隊在威金斯及RJ巴列特等8名NBA球員領銜下，於維多利亞區A組首戰以97：91擊敗有「字母哥」因出戰NBA而避戰的希臘隊。同組還有中國男籃未出戰，首仗將在明早面對加拿大隊，三軍將爭取前兩名出線4強，爭取冠軍以換取該區唯一出線東奧的資格。

其他報道：F1︱咸美頓傳續約兩年 料暑假前官宣 平治否認終止今季戰車研發

其他報道：歐國盃｜10數據睇通英德大戰 卡尼7個大賽入球看齊朗尼 修夫基勝率反壓路維0.9%