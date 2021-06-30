溫網丨7屆冠軍細威傷退灑淚 23年首無緣次圈 梅利費達拿批草地濕滑 (17:48)

6號種子的細威首圈迎戰世界排名100位的白俄籍球手莎絲洛域（Aliaksandra Sasnovich），首盤領先至局數3：1時滑倒受傷，治理後繼續作賽，但隨即被扳平局數，最終難敵傷勢退賽。細威當場落淚，其後於Instagram寫道：「因為右腳的傷必須退賽，我心碎了。不管是登場或離開時，觀眾的支持都令我感到無比溫暖。」

細威自1998年首戰溫網，從未試過首圈出局；她此前唯一一次於大滿貫首圈下馬，為2012年法國公開賽。3個月後滿40歲的細威，追平大滿貫紀錄的美夢繼續落空，外界關注她會否計劃掛拍。

較早在中央球場登場的「瑞士天王」費達拿，藉對手曼拿連奴退賽而驚險過關。曼拿連奴同樣在草地滑倒受傷，費達拿稱：「我確實感到（場地）太滑，你必須非常、非常小心地移動。」昨晚過關的東道主梅利，亦在Twitter表示：「對莎蓮娜來說很殘忍，中央球場非常滑，令人難以移動。」

賽會其後發聲明，稱溫網首兩圈草地表面較濕滑屬常態，隨着比賽繼續進行，草地情况將日漸改善。

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