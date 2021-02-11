歐國盃｜10數據睇通英德大戰　卡尼7個大賽入球看齊朗尼　修夫基勝率反壓路維0.9% (15:36)

0 湯馬士梅拿代表德國出席3屆歐國盃，惟15次披甲0入球

4 今屆「死亡F組」4隊悉數出局，依次是匈牙利、葡萄牙、法國和德國

7 哈利卡尼入國際大賽第7球，與朗尼在英軍入球榜次於10球的連尼加及9球的舒利亞

9 兩軍今年同踢過9仗，英軍成績8勝1和0負，德軍4勝2和3負

14 兩軍於1930年開始交手至今33次，英軍成績是14勝4和15負

21 英軍上次國際大賽挫德國隊是21年前的2000年歐國盃分組賽

41 湯馬士梅拿及卻奧斯第106次為德國出賽最多，較英軍最多的史達寧多41次

55 英軍今屆連續4仗0失球，在國際大賽中，是55年前1966年世界盃後首次

62.9% 路維執教德軍197次，成績是124勝40和33負，勝率62.9%

63.8% 修夫基率領英軍58次，成績是37勝11和10負，勝率63.8％

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