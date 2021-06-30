歐國盃｜路維歸咎梅拿及華拿誤戎機 紐亞：他這樣結束領軍很悲傷 (14:04)

路維雖稱不會怪責麾下，但仍說：「被淘汰令人感到極哀傷。我們對今屆比賽期望甚高，而且球員充滿自信，但始終當入球機會來到時，便須好好把握。我不是在怪罪麾下，但湯馬士梅拿及迪姆華拿是錯過了入球，所以，球隊這種情况下出局是苦澀的。」

路維又認為，國家隊在2024年於主場出戰歐國盃會或有不俗表現：「隊內有些球員將會進步，也會從今屆賽事獲益，或者3年後可在主場達到最佳狀態。」他於2006年世界盃後接掌德國隊帥印，高峰期是國家隊奪得2014年世界盃冠軍，2010年世盃獲得季軍；歐國盃方面，最佳成績是2008年得亞軍，2012和2016年也能躋身4強。

惟德國隊繼2018年世盃分組賽包尾出局後，今屆歐國盃又在16強「畢業」，而且去年11月又在歐洲國家聯賽吞西班牙6蛋，使他今屆歐國盃開戰前飽受壓力，早已宣布賽後離任，由拜仁慕尼黑前帥費歷克接手。門將紐亞說：「路維塑造了一個偉大的德國隊時代。對他來說，這樣的結局是很悲傷。」

相關報道：歐國盃｜英格蘭46年來主場首挫德軍入8強 卡尼開齋冀返溫布萊爭標

相關報道：比利時雙星迪布尼夏薩特未癒 硬碰意軍或缺陣

其他報道：東京奧運｜陳芷澄第二度入奧 港累積44張入場券