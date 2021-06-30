歐國盃｜英格蘭46年來主場首挫德軍入8強 卡尼開齋冀返溫布萊爭標 (12:42)

英格蘭隊翼鋒史達寧今仗表現活躍，終在75分鐘在逾4萬名球迷面前，接應勞基梳爾左路傳中射入今屆歐國盃個人第3球，但他在81分鐘回傳失誤，皮球輾轉落在單刀的德國隊的湯馬士梅拿，惟這名拜仁慕尼黑名將卻射斜，球隊也在5分鐘後再度失守，英軍後備上陣的基亞利殊左路傳中予箭頭哈利卡尼頂入，鎖定2：0勝局，亦是「三獅」自1975年的友賽後，首次在主場擊退德國隊，並是1966年世界盃決賽後，再次在國際大賽淘汰賽階段打敗對方。

英軍將與烏克蘭隊爭入4強，修夫基坦言8強無弱旅：「球隊此役表現很好，但下仗落敗便等於一場空。相信己隊可順利入決賽的都是蠢材。」英軍若入4強，對手會是丹麥隊或分組賽手下敗將捷克隊。結束入球荒的隊長卡尼稱：「盼下場由羅馬凱旋，然後在溫布萊球場連踢4強和決賽，希望我的入球能接連出現。」

修夫基又回應自己在1996年歐國盃4強「宴客」，導致英軍不敵德國隊的往事：「我無法改變歷史，它總令人傷心，但今天已成為一個值得紀念的日子。這感覺實在特別。」由名宿舒夫真高執教的烏克蘭隊，今晨以法定時間90分鐘與瑞典隊打和1：1，於99分鐘因後者中堅馬古斯丹尼臣爭議被逐下取得優勢，終由此役先開紀錄的辛真高，於補時階段助攻杜夫比克絕殺，以2：1險勝。

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