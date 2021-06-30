F1︱咸美頓傳續約兩年 料暑假前官宣 平治否認終止今季戰車研發 (16:40)

36歲的咸美頓在今年在季前測試前夕，才接受1年減薪短約，英國《電訊報》、《獨立報》等均引述英國新聞協會（PA）消息指，為免車隊再次準備不足，平治提早與咸美頓商談未來去向。咸美頓同意簽最少兩年新約，料在下月中英國站左右宣布留效。

英國《每日郵報》則指出，咸美頓人工將回復至疫情前水平，年薪約3000萬鎊（約3.23億港元）。待「黑帝」正式動筆，平治便會處理2號車手問題，現階段未決定留用今年表現一般的保達斯，抑或提拔威廉士車手羅素組全英車手陣容。

咸美頓今屆8站過後，總成績落後紅牛的韋斯塔本18分，周日（27日）於史泰利亞站屈居亞軍後，稱車隊不應為下季戰車研發，減少對今季的資源投放。平治技術總監James Allison指引擎及空氣動力部件，仍會在未來數站有今、明兩季規例都適用的更新。

相關報道：韋少史泰站輕鬆封王 拉開黑帝18分

阿爾派車隊則公布，在二級方程式（F2）總成績領先的青訓車手周冠宇，於本周末的奧地利站首節練習賽將取代艾朗素，成為自2013年的馬青驊後，首名駕駛F1戰車的中國籍車手。四大F1引擎供應商本周末亦會齊集奧地利，舉行決定2025年引擎大改例框架的高峰會，保時捷、奧迪等車廠據報會派高層出席。

另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）車廠Yamaha公布，與西班牙籍車手域奴利斯提前解約，後者今季尾離隊，料衛星隊SRT的莫比迪利頂上。另一SRT車手、七屆世界冠軍羅斯則日前公布，名下車隊將明年成為Ducati衛星隊，但未決定車手陣容，暗示掛車退役。

其他報道：歐國盃丨麥巴比為宴客道歉 法國11年首無緣大賽8強 西班牙加時淘汰格仔軍

其他報道：港足｜陳志康牽頭組球員協會 下月中辦賽籌款 盼凝聚球圈改善勞資關係