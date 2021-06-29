亞協｜林恩許12碼奠勝領東方謝幕 理文大炒對手全勝晉跨區4強 (22:23)

理文兩戰全勝提早一輪首名出線，亞協J組尾輪雖成例行公事，兩支港超隊仍希望分途爭取勝仗謝幕，完成7日踢3場的分組賽。東方今晚在香港大球場面對同得3分的臺南市FC，爭取成為小組第2名完賽，有945人入場 。東方作出多個輪換，正選包括今季首次上陣的門將廖富源、小將馬希偉及李卓軒，上半場雙方呈膠着狀態，威脅埋門不多，臺南市不輸形勢，東方多次攻門僅高出未有中龍，半場互無紀錄。

東方換邊後換入林恩許及黃威等主力，後者於67分鐘後腳妙傳予左閘黃梓浩射入網，但被判越位詐糊，東方於10分鐘後終打破僵局，林恩許在禁區博得12碼，親自操刀助東方小勝 1：0，連續兩場以一球險勝，以J組次名完成賽事。

同組另一場，理文在「主場」將軍澳運動場獲1621人入場觀戰，縱近半隊輪換，仍憑黃皓雋開賽2分鐘先開紀錄，加上37歲老將李康廉及外援基華尼頓梅開二度，以5：1大勝尾段破蛋的蒙古代表220體育會。

理文3戰全勝9分首名出線，首戰亞洲賽即晉身暫定9月底舉行的亞協盃跨區4強，亞洲足協下周三（7日）就賽事抽籤。東方則以6分排第2，臺南市及220分別以3分及0分排第3及4位。完成賽事後，兩港超隊職球員將在酒店開始隔離14至21日。

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