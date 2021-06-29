亞冠｜何振廷有望正選 獲傑志前輩寄語淡定應對 廣州隊稱嚴防丹恩奴域 (18:40)

廣州隊vs.傑志 now633台周三晚上22：00直播

傑志上仗以1：2反負日職球隊大阪櫻花，未能繼首場擊敗泰港後再下一城，今仗對手廣州隊首兩仗皆敗，但主教練朱志光表明，不能因為對手全是青年軍而掉以輕心：「我們要延續之前兩場的好表現。對手年輕球員有活力，上兩仗表現不差，面對頻密賽程體能恢復較快，但我們也有小將，會作適當輪換。」傑志首兩場均起用同一正選陣容，但隊長黃洋累積兩黃今仗需停賽，其空缺料由在今季港超季中漸多正選的何振廷取代。

這名今季港超最佳青年球員上兩仗後備入替，對終有機會在期待已久的亞冠落場感興奮：「自己從未對過泰超及日職球隊，落場後感受到比賽節奏快港超很多，期望踢好點避免犯錯，在場上做回應該要做的工作，協助球隊爭分出線。」他透露，出發前獲唐建文及鞠盈智等隊中前輩，分享在亞冠水平及比賽經驗：「最緊要對自己有信心和唔好驚。」廣州隊兩場亞冠入0球失5球，4個失球均是高波，但朱志光強調，不會因而改變球隊原有踢法：「夾硬踢反而更影響發揮。」

丹恩奴域上仗刷新亞冠入球紀錄，尾段被換出後曾包紮大腿，但料無大礙續正選攻堅。他在賽前記者會上承認，兩場比賽之間不足72小時恢復，但已做好準備力爭3分及爭出線：「球隊已經證明可以應付高水平的比賽，雖然廣州派出年輕球員出戰，但不代表會是場輕鬆的比賽。」

中超的廣州隊今屆出戰亞冠30人大軍，全是U22及預備組球員，領軍的35歲助教劉智宇稱，從過去兩仗所見，傑志非常有戰鬥力及有經驗，但會一如既往做好防守和進攻。丹恩奴域曾征戰中超兩季，21歲廣州隊門將張健智表明會重點提防：「他一人就能夠改變比賽，我們在訓練會對他有針對部署。」

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