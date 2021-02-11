美洲盃｜美斯148次上陣締紀錄 42分鐘2入球1助攻 料日內續約巴塞兩年 (19:39)

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美斯是役第148次為阿根廷隊上陣，打破巴塞隆拿前隊友馬斯真蘭奴的紀錄，獲對方在社交網道賀。這名34歲射手開賽6分鐘即助攻隊友艾真度高美斯先拔頭籌，其後主射12碼得手，完半場前再接應阿古路助攻破網，加上拿達路馬天尼斯換邊後埋齋，終以4：1大破對手，分組賽4戰3勝1和首名出線。同組的烏拉圭隊憑卡雲尼極刑建功，以1：0小勝巴拉圭隊次名出線，8強將與哥倫比亞隊交手。

上半場42分鐘內交出兩入球及1次助攻的美斯，暫以3球領先射手榜，亦據報將於日內與巴塞隆拿續約。西班牙傳媒報道，美斯的合約將於當地時間周四（7月1日）凌晨屆滿，雙方據報同意續約兩年，但美斯因隨阿根廷隊出征而仍未動筆。西甲賽會主席泰巴斯則相信美斯會留隊：「我不知道他會否繼續征戰西甲，但他在西甲多年，已密不可分。」

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