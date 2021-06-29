歐國盃｜瑞士爆冷闖8強 沙加飲可樂惹關注 雲格更看重領袖風範 (17:20)

瑞士隊今晨（29日）於歐洲國家盃16強，與法國隊苦戰至互射12碼階段，爆冷淘汰這支應屆世界冠軍。「黑馬」的熱血表現受關注，中場格列沙加在互射12碼前，被拍到飲贊助商汽水，與已出局的基斯坦奴朗拿度（C朗）行為大相逕庭，成為網上熱話。不過，他的阿仙奴前帥雲格觀點與眾不同，表示他的領袖風範更應受關注。
瑞士隊今晨落後2：3之際，正是沙加交出助攻，讓加蘭奴域在81分鐘扳平，將法國隊逼入加時。兩軍其後互無紀錄，互射12碼之前，沙加接過工作人員的贊助商可樂，毫無顧慮地喝起來。網民重提C朗在分組賽後記者會拿走汽水，有人笑指行為猶如向C朗示威，又有人上載圖片，顯示這個贊助商的職員，終於能夠重拾歡顏。不過，為電視台旁述的阿仙奴前帥雲格，卻更關注沙加的一個行為：「在互射12碼前，是他把大家召集起來，說話振奮隊友士氣，充分展示領袖風範。」
沙加賽後未有提及飲汽水一事，只陶醉於球隊的神勇表現：「我為團隊感到無比自豪，對手有時太自信，但我們隊友之間說過，走到最後的會是我們，現在證明到了。打入8強是瑞士隊的歷史，全賴大家的意志與決心。」瑞士隊周末於8強挑戰西班牙隊。
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