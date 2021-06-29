港足｜足總低調公布新管治總監 前歌劇院總經理上任 缺足球背景 (14:11)

足總上月初官方網頁低調發稿，公布新任行政總裁為譚秋朗，早前完成5名董事換屆選舉後，足總主席貝鈞奇當日曾透露將有新任機構管治總監於日內上任，然而足總昨日（28日）突然更新秘書處架構表，顯示機構管治總監一欄出現新名字為連𨯚君。

根據網上資料顯示，連𨯚君（Youn Ling）畢業於香港大學法律學院，曾跟香港女高音江樺（Ella Kiang）學唱歌，並於香港大會堂跟聖約翰座堂以女高音身分表演。2007年，連𨯚君跟友人合組公司「Music-go-round」，推廣古典音樂。她加入足總前，於本地藝團香港歌劇院擔任總經理一職，履歷跟新行政總裁譚秋朗一樣，同樣缺乏足球相關工作背景。

足總主席貝鈞奇表示，足總被批評機構組織混亂，期望新任機構管治總監能完善足總管治，職位經遴選委員會挑選，經過多個程序，兩個月前從5名申請者中選出，強調過程嚴謹。對於新任總監未有足球背景，貝鈞奇解釋：「上任機構總監（胡子慶）同樣沒有足球背景，這個職位更重要的是管理機構內部管治能力，足球專才可在足總其他職位發揮所長。連𨯚君女士畢業於港大法律，過去工作經驗證明熟悉及具備機構管治能力。」此外，冰島籍的足總技術總監艾拿臣本月約滿離任，貝鈞奇透露，招聘新任技術總監進度，已到篩選出兩名應徵者，只待最後挑選階段。

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