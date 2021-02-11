歐國盃丨麥巴比為宴客道歉  法國11年首無緣大賽8強  西班牙加時淘汰格仔軍 (11:37)

「高盧雄雞」今仗先失守，但易邊後有賓施馬梅開二度，加上保羅普巴遠射建功，反超前3：1。瑞士隊完場前10分鐘連入兩球，法定時間逼和3：3，加時再死守至互射12碼。兩軍首4輪全中，瑞士隊第5輪由前鋒美密迪先中鵠，法軍主將麥巴比卻射失，令球隊自2010年世界盃以來首次未能躋身大賽8強。

今屆「食白果」的麥巴比，留下冠絕各隊的14射0入球尷尬數據，他賽後於社交平台向球迷道歉，寫道：「我很想幫助球隊卻失敗了，今夜將難以入眠，但是這些起伏令我如此鍾愛足球。感謝大家支持和信任，最重要的是，我們會以更強姿態面對下次挑戰。」

早場首90分鐘幾乎倒模一般，由牌面較弱的「格仔兵」先入球，不同的是因西班牙隊門將烏尼西蒙接應柏迪回傳失誤，擺烏龍以致落後。克羅地亞隊末段追和3：3，今屆表現備受批評的莫拉達加時建功，加上奧耶沙巴爾埋齋，助「狂牛軍團」驚險躋身8強，下輪鬥瑞士隊。

西班牙隊連續兩場入5球，創歐國盃歷史，但領隊安歷基促球隊檢討短時間連失兩球的漏洞。而莫拉達以5球追平名宿費蘭度托利斯於此賽事的隊史入球紀錄，安歷基表示：「我不認識一個領隊不仰慕莫拉達，幸好他屬於西班牙隊。」

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