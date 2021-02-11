歐國盃｜西班牙克羅地亞爭入8強　莫拉達一家遭死亡恐嚇　安歷基促警方調查 (22:48)

歐洲國家盃周二凌晨（29日）在於中立場舉行兩場16強賽，由克羅地亞隊對西班牙隊及法國隊對瑞士隊。「鬥牛兵」前鋒艾華路莫拉達在分組賽表現欠佳，與妻兒一起收到球迷的死亡恐嚇訊息，教練安歷基強調事態嚴重，須警方介入調查。
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艾華路莫拉達雖在分組賽入1球，卻因曾錯失入球黃金機會和射失12碼而觸怒球迷，曾稱收到對方電話，恐嚇他希望其太太和子女喪生。他說：「我知道因自己的表現欠理想而受抨擊，但事情總有限度。」安歷基則認為死亡恐嚇是嚴重罪行，須交由警方調查。西班牙隊中場佐治高基亦說：「我們習慣被批評，但無法接受恐嚇。上場對斯洛伐克隊後，我曾深深擁抱莫拉達。我愛他，他不僅是隊友，而且是我的朋友。」
高基又稱爭取淘汰克羅地亞隊的最大障礙是對方擁有莫迪歷：「他已為皇家馬德里立下不少汗馬功勞，又曾奪金球獎。所以與他在中場的短兵相接將會是一場戰役。」克軍此役有比列錫因確診缺陣，教練戴歷認為其他球員難以取代該名國際米蘭翼鋒，並證實卡列達卡亞將取代停賽的洛夫雲，與杜馬高維達握守中路。
至於後防傷兵問題嚴重的法國隊，在碰瑞士隊前，教練迪甘斯確認再有中堅祖利斯古迪因傷避戰，故此打算更改陣式，只用3名守將。法國隊箭頭基利安麥巴比在分組賽踢足3場食白果，令其近4場國際賽共354分鐘夥粒無收，有負榮膺應屆法甲最佳球員的美名。
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