港足｜陳志康牽頭組球員協會　下月中辦賽籌款　盼凝聚球圈改善勞資關係 (19:13)

香港職業足球員協會今年3月中註冊，由一班本地現役或退役球員及業界人士共同成立，網頁提到期望保障及改善香港球員權利，如在集體談判提供諮詢及法律援助。「紅褲子」出身的陳志康，兩年前上任足總董事時表明，期望成立球員工會，如今終實踐。他說：「協會雖然未能控制球圈不穩定因素，但當出現相關問題時，例如球員可申請協會籌款應急，協會亦可協助球員退役後轉型。」

球員協會由陳志康及金偉明任聯合召集人，金偉明透露協會雖未正式成立，但初步不乏本地教練或港超現役或退役球員答應加入，如東方龍獅前女教練陳婉婷、天水圍飛馬主帥郭嘉諾、港超兼港足球員黃洋、唐建文、葉鴻輝、林嘉緯、盧均宜及已退役的陳肇麒等。協會今午與足總合辦記者會，宣布下月17至18日舉行全民足球挑戰賽籌款，出席記招的港超代表包括冠忠南區主帥列文及門將謝德謙，標準流浪球員林嘉緯及盧均宜。

在港成立球員協會或工會，過去最大阻力是球會擔心造成負面形象，陳志康強調：「成立協會目的並非與球會搞對立，不會代球員向老闆爭取更高人工等。老闆也想球員有安穩情况替球會打工，協會可協助球員改善與球會關係，球員遇上問題時也不至於無從入手。現首先辦慈善賽，希望可凝聚香港足球界。」

過去辦賽安排外隊訪港的國際文娛管理主席金偉明透露，計劃籌得250萬元，包括賽事籌款、向商界尋贊助，拍賣國際知名球星簽名球衣，全數款項將撥入香港國際社會服務社的「足球員抗疫基金」，讓受疫情影響的註冊職業球員各申請一次資助。

36歲門將謝德謙表示，早已希望有球員協會：「我踢了這麼多年本地足球，看見球圈有很多勞資糾紛、散班、拖糧、或球員受傷後能否續約，中間有很多問題，令球員要跟球會打官司，但球員缺乏渠道，永遠都是輸蝕一個，希望這協會可幫球員發聲，至少讓球員知道是有人撐緊你。」林嘉緯稱目前本地球圈環境欠佳，作為一分子，也願意出一分力。

其他報道：歐國盃｜10人荷蘭負捷克 迪歷特：出局因我犯手球 法蘭迪保亞勢落鑊

其他報道：亞冠｜傑志惜負丹恩奴域稱難盡興 盼爭入球再破紀錄 令後來者難追趕