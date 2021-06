歐國盃︱葡萄牙衛冕失敗　C朗怒擲隊長臂章　夏薩特暗示難為比利時8強助拳 (17:54)

兩隊是役攻門以遠射為主,最終比軍憑翼衛杜根夏薩特42分鐘施冷箭奠勝,但奇雲迪布尼受飛剷而扭傷足踝,與夏薩特下半場傷出。後者預計自己8強對意大利隊缺陣:「我拉到大腿,明天才知傷勢,但作為隊長,我會繼續留在球隊幫忙。」其弟杜根夏薩特則不滿執法水平:「今場球證會是焦點,單是艾丹(夏薩特),我至少數到3次漏判。」

葡軍是役以拉菲爾古里路末段右腳撞射中柱最具威脅,最終在迪亞高祖達等浪費機會,般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯後備落場無甚貢獻下,未能扳平。主帥費蘭度山度士慨嘆總未能取得入球:「球員已付出全部努力,但這就是足球。比利時6射1中。己隊23射食白果還中柱。」至於36歲的C朗完成相信是其最後一屆歐國盃,他本月一舉打破賽事上陣及入球紀錄,但國際賽入球累積109個,只追平伊朗隊傳奇戴伊,完場後是首個步出球場的球員,更將隊長臂章怒扔在地上再踢走。

Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away... pic.twitter.com/FKSQr1b8o1— MC (@CrewsMat19) June 27, 2021