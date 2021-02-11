歐國盃︱葡萄牙衛冕失敗　C朗怒擲隊長臂章　夏薩特暗示難為比利時8強助拳 (17:54)

兩隊是役攻門以遠射為主，最終比軍憑翼衛杜根夏薩特42分鐘施冷箭奠勝，但奇雲迪布尼受飛剷而扭傷足踝，與夏薩特下半場傷出。後者預計自己8強對意大利隊缺陣：「我拉到大腿，明天才知傷勢，但作為隊長，我會繼續留在球隊幫忙。」其弟杜根夏薩特則不滿執法水平：「今場球證會是焦點，單是艾丹（夏薩特），我至少數到3次漏判。」

葡軍是役以拉菲爾古里路末段右腳撞射中柱最具威脅，最終在迪亞高祖達等浪費機會，般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯後備落場無甚貢獻下，未能扳平。主帥費蘭度山度士慨嘆總未能取得入球：「球員已付出全部努力，但這就是足球。比利時6射1中。己隊23射食白果還中柱。」至於36歲的C朗完成相信是其最後一屆歐國盃，他本月一舉打破賽事上陣及入球紀錄，但國際賽入球累積109個，只追平伊朗隊傳奇戴伊，完場後是首個步出球場的球員，更將隊長臂章怒扔在地上再踢走。

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