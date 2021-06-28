歐國盃｜10人荷蘭負捷克　迪歷特：出局因我犯手球　法蘭迪保亞勢落鑊 (16:47)

荷蘭隊全場射門7次和不中目標，是球隊自1980年歐國盃有統計以來，在國際大賽的最差表現。下半場射手當耶爾馬倫錯失單刀機會，埋下出局伏線。55分鐘迪歷特因手球領紅被逐，令捷克隊主導戰局，並憑中場湯馬士賀利斯的入球先開紀錄。狀態大勇的射手柏德列舒希克在80分鐘再下一城，終以2：0擊敗「橙軍」，晉級8強後將面對另一黑馬丹麥隊。

荷蘭隊自2008年歐國盃再次晉級歐國盃淘汰賽，惟最終難逃出局命運，多名主力發揮亦飽受批評。其中中場韋拿杜姆全場僅交出10次傳球，令射手迪比等發揮乏善可陳。無獨有偶，荷蘭隊在歐國盃歷來有4名球員領紅，全數均是與捷克隊及前身捷克斯洛伐克隊交手時取得。據意大利籍體育記者舒希拿（Nicolo Schira）報道，荷蘭足總管理層已決定換帥，並在日內辭退主帥法蘭迪保亞。這名51歲「橙軍」名宿自去年9月接替朗奴高文掌帥，但首4場領軍未能取勝，已是球隊史上最差戰績教練。荷蘭傳媒同時羅列部分新帥人選，當中包括曾來華執教廣州城（前稱廣州富力）的雲邦賀斯，施多夫、高古及古華特等名宿亦在荷蘭足總考慮之列。

被指為出局罪人的迪歷特，賽後為球隊敗陣認責：「感覺並不好受，球隊出局是因為我的手球。我們曾控制戰局，上半場對手沒有太多機會，那張紅牌是分水嶺。」近3次對荷蘭隊全勝的捷克隊，是自2012年後再次晉級8強，功臣舒希克稱意料之外：「一切超出我們的預期，但這是球隊努力的成果，或者技術上我們不及他們（荷蘭隊），但球隊的鬥志卻證明一切。」舒希克暫以4球排射手榜次席，僅次於葡萄牙隊的基斯坦奴朗拿度（C朗）。

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